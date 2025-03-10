Будет дождливо: в Москве установилась аномально теплая погода

В московском регионе до конца рабочей недели ожидается аномально теплая погода с превышением нормы на 9-10 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные дни ожидается резкое похолодание, но при этом положительная аномалия сохранится в пределах четырех градусов.

Во вторник, 11 марта, ночью и днем без осадков, а вечером местами вероятен небольшой дождь. Максимальная температура в Москве повысится до 13...15°, по области – до 11...16°.

В среду, 12 марта, вновь возможен дождь. Ночью в Москве прогнозируется 5...7°, по области 2...7°. Днем в столице до 11...13°, в Подмосковье – до 8...13°.

В четверг и пятницу, 13 и 14 марта, также ожидается небольшой дождь. Ночью в Москве 3...5°, по области 1...6°. Днем преимущественно без осадков при температуре в столице до 12...14°, в Подмосковье – до 10...15°.

В субботу, 15 марта, возможно похолодание на фоне продолжения осадков. Ночью прогнозируется до -3...2°, днем – до 4...9°.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube