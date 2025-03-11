Путин рекомендовал губернаторам повстречаться с ветеранами

Владимир Путин рекомендовал главам регионов провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Также должны быть приняты меры для решения проблемных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на kremlin.ru.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и по результатам этих встреч принять меры, направленные на решение проблемных вопросов», – указано в перечне поручений.

Москва, Елена Васильева

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