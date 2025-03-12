Матвиенко предложила студентам учиться дома, а не ездить по большим городам

Москва (Новый День, Елена Васильева)– Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила сократить прием в «столичные» вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, университеты этих городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве рынку труда, добавила она.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», – заявила Матвиенко (цитата по газете «Ведомости»). Она также попросила главу комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить озвученную проблему.

У части региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не получилось после выпуска найти работу по специальности, поделилась Матвиенко. «Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», – сказала спикер СФ. По словам Матвиенко, СФ также указывал на эту проблему Министерству образования и науки.

Минобрнауки контролирует прием на бюджетные места в вузах, при этом у ведомства нет полномочий регулировать платное обучение. Глава министерства Валерий Фальков предлагал наделить ведомство такими полномочиями на заседании совета при президенте России по науке и образованию 6 февраля: «Платный прием тоже надо нацелить на нужды государства.

По словам профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, которую цитирует газета «Ведомости», положительное сальдо студенческой миграции (разница между количеством приезжающих учиться в регион студентов из других субъектов и числом уехавших обучаться в другой регион) наблюдается только в шести субъектах России: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также Свердловской и Ростовской областях.

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