Разумная экономика: МЭФ-2025 готовит альтернативное решение демографической проблемы России

В России началась подготовка к одному из ключевых событий года – Московскому экономическому форуму (МЭФ), который пройдет 1 и 2 апреля. Основной его темой станет «Демография: традиции и индустриализация». Как отметил председатель форума – известный промышленник, совладелец комбайнового завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин, сейчас России жизненно необходима разумная экономика, которая будет способна решить проблему вымирания страны.

Бизнесмен обратил внимание, что демография в настоящее время является ключевой темой, поскольку, если население сокращается, остальные проблемы теряют свою актуальность. «МЭФ – форум экономический. Однако на МЭФ мы рассматриваем экономику не с точки зрения зарабатывания денег, а как стержень здоровой нации. Будем смотреть на экономику под углом демографии, что нужно сделать, чтобы народ опять почувствовал вкус жизни, начал плодиться, размножаться, чтобы проявил волю к жизни следующих поколений», – пояснил Константин Бабкин.

«Нужно сделать так, чтобы люди могли зарабатывать и уверенно смотреть в будущее, чувствовать себя востребованными. Но просто деньгами – вот вопрос – проблема демографии все-таки не решается», – подчеркнул председатель МЭФ, добавив, что «мысль про необходимость смены экономической политики, про необходимость провести новую индустриализацию, конечно, будет звучать там основной идеей – без этого ничего не получится».

В заявлении организаторов форума подчеркивается, что «Россия богата талантами, ресурсами и традициями созидания. При этом мы медленнее других развиваемся, создаем новое и воспроизводим население. Причина – в неразумной экономической политике. Эксперты МЭФ уверены, впереди у России период бурного роста, основанный на цивилизационной ценности, традициях, демографическом росте и новой индустриализации».

Московский экономический форум проводится 12 лет и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие агропромышленного комплекса. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 17 000 участников из 45 стран мира. Экономисты, бизнесмены и ученые со всего света – приверженцы антиглобалистских взглядов – обсуждают на Форуме лучшие стратегии развития России. В своих предложениях организаторы МЭФ исходят из того, что эффективная экономическая политика должна включать стимулирующую налоговую, мягкую денежно-кредитную и протекционистскую внешнеторговую политику.

В числе участников МЭФ-2025 будут такие известные экономисты и эксперты, как академик РАН Сергей Глазьев, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, академик РАН Роберт Нигматулин, философ Александр Дугин, а также художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков, немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк и экс премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии Ян Чарногурский.

В рамках МЭФ-2025 состоятся четыре панельные дискуссии и более 10 экспертных сессий. Традиционные блоки тем – экономическое развитие и международные отношения. Особое внимание в программе уделено вопросам демографии, цивилизационным ценностям и традициям. При этом основная цель Московского экономического форума – создание условий для комплексного развития российской цивилизации путем созидательного подхода в экономике и социуме.

Регистрация на МЭФ-2025 уже открыта. Все мероприятия программы форума доступны для просмотра онлайн при предварительной регистрации.

Москва, Светлана Антонова

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