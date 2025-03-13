В московском регионе резко похолодает: в пятницу будет штормить

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в течение всей пятницы, 14 марта, ожидается усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду на фоне осадков и дальнейшего похолодания.

В частности, ночью и днем ожидается дождь, а к вечеру – понижение температуры до 2°. Синоптики пояснили, что изменение погоды связано с прохождением активного циклона с запада-юго-запада на северо-восток будет.

В выходные понижение температуры продолжится. В субботу, 15 марта, ночью местами ожидаются небольшие осадки при температуре в Москве -2...0°, по области – до -5...0° с порывистым ветром до 15 м/с. Днем потеплеет максимум до 5°. При этом местами также возможны осадки в виде мокрого снега.

В воскресенье, 16 марта, ночью ожидается снег, в Москве подморозит до -4...-2°, по области – до -7...-2°. Днем преимущественно без осадков. В столице до 5...7°, в Подмосковье – до 2...7°. Местами возможна гололедица.

В понедельник и вторник, 17 и 18 марта, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью -7...-2°, днем -2...3°, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.

Москва, Светлана Антонова

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