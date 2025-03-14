Путин заявил о движении к восстановлению отношений России и США

Президент РФ Владимир Путин заявил о позитивных сдвигах в восстановлении отношений с США. Об этом глава государства сказал на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

«Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный», – отметил Путин.

Тем не менее, как пояснил российский лидер, «как всем хорошо известно, и у меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом, состоялись первые контакты нашего министра иностранных дел со своим американским коллегой, и помощник президента России [Юрий] Ушаков встречался со своими визави».

«Так что в целом ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», – заключил глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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