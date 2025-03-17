Синоптики уточнили, когда в Москву вернется весенняя погода

Ближайшие три дня в московском регионе будут самыми холодными на текущей неделе, после чего температура воздуха начнет повышаться. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Во вторник, 18 марта, ночью в Москве подморозит до -8...-6°, по области – до -11...-6°. В светлое время суток в столице ожидается 0...2°, в Подмосковье -1...4°. Местами возможна гололедица.

В среду, 19 марта, ночью прогнозируются небольшие осадки с понижением температуры в Москве до -6...-4°, по области – до -9...-4°, местами до -13°. Днем также вероятны небольшие осадки, а воздух прогреется до плюсовых значений – в столице до 4°, в Подмосковье – до 5°, но при этом возможен порывистый ветер до 15 м/с. Местами сохранится гололедица.

В четверг, 20 марта, ночью температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, а днем потеплеет до 7…8°. Не исключены осадки.

В пятницу и субботу, 21 и 22 марта, облачно с прояснениями. Ночью ожидается -4...1°, днем 5...10°.

Москва, Светлана Антонова

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