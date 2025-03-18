Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца

Сегодня скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом сообщил его сын Филипп Киркоров в социальных сетях.

«Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа – Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», – уточнил он.

«Цените каждое мгновение, проведённое с родными!», – добавил Киркоров.

По данным канала SHOT, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания, с которыми он боролся последние несколько лет.

Москва, Светлана Антонова

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