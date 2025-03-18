Украинский конфликт: Путин анонсировал обмен пленными 175 на 175

В среду, 19 марта, между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными – 175 на 175 человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе Кремля, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.

Вместе с тем в связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Москва, Светлана Антонова

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