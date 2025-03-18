российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 марта 2025, 21:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Украинский конфликт: Путин анонсировал обмен пленными 175 на 175

В среду, 19 марта, между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными – 175 на 175 человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе Кремля, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.

Вместе с тем в связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа по Украине: о чем договорились президенты РФ и США / Киев устроил новую провокацию: украинские боевики пытаются прорваться в Белгородскую область / Бойцы ВС РФ ликвидировали группу женщин-штурмовиков ВСУ на западе ДНР / Белый дом считает очень близким урегулирование конфликта на Украине / Твердое противоречие: в Киеве обозначили свои «красные линии» в мирном урегулировании / «Абсолютно опасно…» В Кремле оценили последствия отправки миротворцев ЕС на Украину / «Ситуация напряженная»: ВСУ пытаются контратаковать на важном участке фронта в ДНР / Над Россией сбили ещё 15 украинских беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Донбасс, Харьков, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Путин Владимир, Украина,