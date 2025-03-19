МИД России выразил решительный протест Молдавии из-за блокады посольства

МИД России заявил о решительном протесте по поводу действий властей Молдавии, которые заблокировали работу российского посольства Кишиневе.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что сегодня, 19 марта, представителями молдавских силовых структур со ссылкой на якобы полученные ими сообщения о минировании посольства РФ в Республике Молдова в течение нескольких часов была полностью заблокирована территория российского загранучреждения.

«При этом молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства», – подчеркнул МИД России, обратив внимание, что молдавские правоохранительные органы воспрепятствовали въезду посла РФ на территорию диппредставительства, а находившиеся внутри посольского комплекса сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей, были лишены возможности выхода в город.

«Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало», – уточнил МИД.

Москва, Светлана Антонова

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