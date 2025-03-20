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Четверг, 20 марта 2025, 16:37 мск

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Кремль сообщил о дате очередных переговоров с Вашингтоном по Украине

Переговоры Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризис пройдут в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. По его словам, делегацию России возглавят «опытные переговорщики» – сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

«Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Риаде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа», – сообщил Ушаков (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что «это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике».

Помощник президента РФ уточнил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта, и обратил внимание, что общается с американским коллегой «по телефону регулярно».

«В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали», – пояснил Ушаков.

По его словам, американская команда переговорщиков тоже сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы.

«Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», – подытожил Ушаков.

Москва, Светлана Антонова

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