Россия вдвое нарастила экспорт водки

Экспортные поставки водки из России выросли в 2 раза за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 3,5 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, которые приводит «Прайм».

«Согласно предварительным оценкам экспертов, за первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тысячи тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении», – говорится в сообщении.

Как отмечается, лидером по импорту водки из России стал Казахстан, куда было поставлено 30% от общего объема экспорта. Далее следуют Китай – 22% поставок и тройку лидеров замыкает Грузия – 11%.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в России за январь-февраль составило 7,6 млн декалитров, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Москва, Светлана Антонова

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