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Четверг, 20 марта 2025, 18:00 мск

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Граждан Украины обязали либо покинуть Россию, либо легализоваться

Граждане Украины, находящиеся на территории РФ без законных оснований, должны выехать из России, либо до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Вместе с тем, как следует из документа, иностранные граждане, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков.

Указ президента предписывает, что сроки пребывания иностранных граждан в четырех новых регионах продлеваются на срок действия трудового договора, но не позднее, чем до 31 декабря 2025 года включительно.

В документе также указано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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