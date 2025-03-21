Погода в Москве будет опережать календарь

В ближайшие дни в московском регионе погода будет опережать календарь. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха окажется на 2,5 градуса теплее, чем в среднем за многолетние наблюдения.

Синоптики предупредили, что в ночные часы будет подмораживать, а в дневное время с воскресенья ожидается около 10°.

В субботу, 22 марта, в темное время суток местами возможны небольшие осадки при температуре в Москве -2...0°, по области -5...0°. Днем прогнозируется переменная облачность и без осадков. Воздух в столице прогреется до 4...6°, в Подмосковье – до 2...7°.

В воскресенье, 23 марта, ночью в Москве -5...-3°, по области -8...-3°. Днем в регионе потеплеет до 9°. При этом осадки не ожидаются.

В понедельник, 24 марта, ночью -6...-1°, днем 6...11°. Во вторник, 25 марта, местами возможен небольшой дождь. Ночью -3...2°, днем 6...11°.

Москва, Светлана Антонова

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