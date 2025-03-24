В Москве потеплеет, но будет дождливо

В ближайшие дни в московском регионе ожидается теплая погода с температурой воздуха, превышающей норму. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночи станут теплее, но прохождение атмосферных фронтов с запада будет сопровождаться небольшими дождями.
Во вторник, 25 марта, ночью вероятен небольшой дождь при температуре до 5°. Днем также возможен небольшой дождь, местами – умеренный. В Москве 6...8°, по области 5...10°.
В среду, 26 марта, ночью местами снова прогнозируются небольшие осадки при температуре до 3°. Днем преимущественно без осадков. В Москве воздух может прогреться до 10°, по области – до 11°.
В четверг, 27 марта, ночью преимущественно без осадков и до 3°. Днем снова возможен местами небольшой дождь. При этом в Москве воздух прогреется до 10...12°, по области – до 8...13°.
В пятницу, 28 марта, местами вероятен небольшой дождь. Ночью 0...5°, днем 9...14°.
Москва, Светлана Антонова
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