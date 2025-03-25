Притязания не уместны: МИД России прояснил будущее Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением относительно будущего Запорожской атомной станции в связи с растиражированными в СМИ спекуляциями на тему возможной передачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украине или установлении некоего «совместного контроля» над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций.

«ЗАЭС – российский ядерный объект. По итогам состоявшихся в конце сентября 2022 года референдумов ДНР, ЛHP, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в качестве полноценных субъектов. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области», закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией», – констатировал МИД России, подчеркнув, что «передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны».

«Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет. В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб. Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Выглядит абсурдной и идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов. В соответствии с международным правом, включая ключевые профильные конвенции, основную ответственность за обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на своей территории несут сами государства. В случае с ЗАЭС – это Российская Федерация, и никак иначе», – заявил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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