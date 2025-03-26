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Среда, 26 марта 2025, 19:40 мск

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МИД РФ потребовал жесткой международной реакции на убийства Киевом российских журналистов

Россия требует незамедлительной и жесткой реакции международных организаций на убийство российских журналистов, в том числе военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Настаиваем на незамедлительной реакции на убийство Анны Прокофьевой и других представителей российских СМИ со стороны профильных международных институтов, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», – подчеркнула Захарова.

«Призываем все ответственные правительства, профессиональное сообщество, правозащитные движения решительно осудить систематические нападения киевского режима на российских журналистов и другие преступления клики [Владимира] Зеленского против мирного населения», – говорится в заявлении официального представителя МИД России.

Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла сегодня при выполнении профессионального долга в Белгородской области. Днем ранее в зоне специальной военной операции погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. По машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS, сообщал телеканал «Звезда». Погибшие сотрудники СМИ находились в поселке Михайловка в ЛНР, когда их автомобиль подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

Москва, Светлана Антонова

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