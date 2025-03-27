Дневная температура в Москве превысит 10 градусов

В ближайшие дни в московском регионе продолжится потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневная температура воздуха превысит 10 градусов.

В пятницу, 28 марта, ожидается дождливая погода. В Москве ожидается 2...4°, по области – до 5°. Днем в столице воздух прогреется до 8...10°, в Подмосковье – до 7...12°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В субботу, 29 марта, осадки не прогнозируются. В темное время суток температура будет колебаться около нулевой отметка. Днем потеплее в Москве до 12...14°, по области – до 10...15°. В воскресенье, 30 марта, ожидается похожая погода.

Москва, Светлана Антонова

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