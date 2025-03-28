В Москве задержали террориста, который планировал с помощью бомбы в 5 кг тротила устроить взрыв

ФСБ задержала в Москве мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв административного здания. Как сообщает центр общественных связей ведомства, подозреваемый был ранее судим за убийство, выбогательство и грабеж.

Мужчина 1972 года рождения планировал в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей.

Задержанный признался, что в феврале его завербовали украинские спецслужбы. По заданию куратора он достал из тайника самодельную бомбу с часовым механизмом из 5 кг тротила, которую он должен был заложить в одном из административных зданий столицы. Куратор обещал ему после теракта обеспечить выезд на Украину, а там фигурант собирался присоединиться к воюющим против России боевикам.

Силовики изъяли у него готовое к применению взрывное устройство массой пять килограмм на основе аммонала и смартфон, который использовался для связи с украинскими спецслужбами.

Против задержанного возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывных устройств. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

Москва, Елена Васильева

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