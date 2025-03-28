Загадка российского шоу-бизнеса

В российском шоу-бизнесе удалось раскрыть одну из интригующих загадок звездного взлета актрисы театра и кино Евгении Соляных.

РИА «Новый День» приводит материал журналистов «Экспресс-газеты» полностью:

Актриса театра и кино, продюсер Евгения Соляных одна из загадок российского шоу-бизнеса. Несмотря на успешную карьеру в киноиндустрии она, в отличие от большинства коллег с одной стороны не сильно замкнута на внутрикорпоративную артистическую среду, с другой – не особо стремится к медийности и публичности. О Евгении известно, что она одинаково комфортно и гармонично чувствует себя как внутри театральной и киношной тусовки, так и в предпринимательских кругах, причем очень высокого уровня.

Евгения Соляных не так часто общается с журналистами, как ее коллеги по цеху. Когда читаешь ее интервью, трудно избавиться от ощущения, что актриса недоговаривает больше, чем рассказывает. Причем за рамками этих редких интервью неизменно остается самое интересное, все то, что больше всего интересует поклонников талантливой актрисы – информация о семье, о друзьях и вообще о личном. Евгения всегда подчеркивает, что счастлива в браке, что муж ее – человек непубличный, избегающий внимания, поэтому-то она и прячет свою вторую половинку от посторонних глаз.

Именно в силу этой специфики медийного образа Евгении Соляных мы можем считать своим журналистским успехом эту возможность рассказать о той стороне жизни героини и окружающих ее людей, которая обычно остается за кадром. Тем более, как нам показалось, эта часть истории Евгении не менее интересна, разнообразна и привлекательна, чем та, что у всех на виду. Да и близкие ей люди, хоть и не принадлежат к сфере кинематографа, но не менее интересны, успешны и талантливы. Впрочем, как нам удалось выяснить, некоторые из этих замечательных людей, преимущественно бизнесменов, не так уж и далеки от кино.

Год назад в интервью популярному изданию «Страсти» Евгения в очередной раз высказалась о закрытости своего мужа:

«Люблю этот вопрос о личной жизни. Почему вы ничего не слышите об этом? Просто в моей личной жизни все налажено, но это не продается. Поэтому нет смысла рассказывать об этом. Я замужем, у меня есть сын, мой муж предпочитает оставаться в стороне от публичности, и мы договорились, что я не афиширую личную жизнь. Ему это просто некомфортно. Мне нравится вести активный образ жизни, а он предпочитает более размеренный темп. Поэтому рассказывать о том, что у нас все отлично, просто не имеет смысла».

Мы лишь приоткроем завесу тайны для фанатов. Мужчину, который является незыблемой опорой и надежным тылом для актрисы зовут Дмитрий Родов. Он крупный бизнесмен, владелец компании «Логистик-центр», заказчиками которого являются предприятия группы «Норильский никель». Г-н Родов не мелькает на в глянцевых изданиях, пишущего о светской жизни, его место на страницах Forbes.

Принадлежность Дмитрия к определенной группе бизнес-элит во многом определяет и дружеский круг Евгении Соляных. О том, с кем дружат супруги, можно судить по буклету с рассадкой и остроумной презентацией гостей на одном из светских мероприятий. Речь идет о дне рождения Анны Тарасовой, сестры Игоря Нафикова, близкого друга семьи Родова и Соляных. Судьбы этих семей очень тесно переплетены. О г-не Нафикове известно, что он был основным владельцем ОАО «Архангельский морской торговый порт», также как и г-н Родов был подрядчиком «Норильского никеля», и у друзей вообще много пересечений по бизнесу. В общем, мужчины связаны тесными узами – что в бизнесе в морозном Заполярье, что в теплой компании и в горячем застолье.

Анна Тарасова. Источник: «Экспресс-газета»

Вот и на этой вечеринке, для которой был подготовлен представленный здесь буклет, Игорь Нафиков с супругой Натальей Сущевой расположились за одним столом с четой Родов-Соляных. Вместе с ними за стол №3 организаторы праздника также усадили еще одного героя Forbes Алексея Трофимова с супругой Натальей Кольцовой, а также Сергея Барбашева. Если бы столам на этом празднике присваивались не номера, а имена, то стол №3 можно было бы назвать «Норильским».

Источник: «Экспресс-газета»

Все оказавшиеся за этим столом мужчины так или иначе связаны с Норильском и расположенной там гигантской компанией «Норильский никель». Алексей Трофимов, в частности, еще в 2022 году стал основным владельцем «Транспортной компанией Логистик-Центр», учрежденной «Логистик-Центром» Дмитрия Родова. У г-на Трофимова также был совместный бизнес с Игорем Нафиковым, а также с Сергеем Барбашевым. В свою очередь г-н Барбашев, самый брутальный из гостей, пришел на праздник без пары. Говорят, Сергей Валентинович один из наиболее близких и доверенных заместителей главы корпорации «Норильский никель» Владимира Потанина. Он бывший силовик, который долгое время в ранге вице-президента отвечал за безопасность в «Норильском никеле» сейчас возглавляет службу безопасности Интерроса и руководит еще многими структурами и подразделениями, связанными с «Норникелем», «Интерросом» и Потаниным лично.

Самого олигарха, №1 в списке богатейших людей по версии журнала Forbes, в списке гостей не было, но он словно незримо присутствовал на этом праздновании. И дело только в том, что на тусовке собралось сразу несколько его деловых партнеров и партнеров по хоккейной команде. Дело еще и в творчестве, в кино, в его влиянии на судьбы артистов и предпринимателей.

Дело в том, что в начале нынешнего года на телеэкраны вышел замечательный телесериал «Минута тишины» – совместный проект Владимира Потанина и Первого канала. Предприниматель выступил инициатором проекта, профинансировал его и сам же послужил прототипом главного героя. Эту роль блестяще сыграл несравненный Евгений Цыганов. Говорят, идею пригласить на роль Потанина (в сериале он Королев) авторам подсказала Евгения Соляных. У них прекрасные отношения, они с Цыгановым вместе снимались и составили крутейший дуэт, например, в «Русской смерти» (2018) и в «Как Надя пошла за водкой» (2020). Так-что поклонники «Минуты тишины» могут поблагодарить Евгению за такой отличный кастинг. А может, и вообще за сериал. Не исключено, что к созданию собственного сериала г-на Потанина подтолкнули рассказы Дмитрия Родова о кино-успехах и творческих планах супруги, ее актерские и продюсерские достижения.

Кстати, друг семьи Родова-Соляных, представленный нами выше Сергей Барбашев тоже попал в сериал «Минута тишины». В фильме он безопасник главного героя по фамилии Горевой. Эту роль в сериале исполнил прекрасный театральный и киноактер Виталий Коваленко. Евгения Соляных и Виталий Коваленко снимались в фильме «У ангела ангина» (2018) режиссёра Оксаны Карас.

Впрочем, если работа Евгении в киноиндустрии как-то и повлияла на творческий выбор миллиардера, то он, безусловно, оказывает встречное воздействие. Это очень плодотворный обмен. Скажем, благодаря, г-ну Потанину (а именно Потанин один из главных в стране энтузиастов хоккея, его развития и популяризации) не только муж Евгении увлекся хоккеем, но и их сын Андрей, чему нельзя не радоваться.

Вот как рассказывает Евгения Соляных о своем сыне в ранее упомянутом интервью изданию «Страсть»:

«Андрей сейчас в таком возрасте, что ему хочется каждый день стать кем-то новым. Он мечтает о том, чтобы попробовать себя в роли бизнесмена, водителя бетономешалки, пилота, хоккеиста. Его привлекает возможность не привязываться к какой-то определенной роли, а постоянно экспериментировать с новыми профессиями.

Если он выберет тот же путь, что и я, я не буду отговаривать его. Я вообще не сторонник убеждений и принуждений. Я поделюсь своими мыслями и знаниями по этому поводу, но не буду навязывать свое мнение...»

И что же вы думаете? Юный Андрей Родов уже делает первые шаги в кинематографе. Вместе со своей мамой и такими замечательными актерами, как Сергей Гилев, Петр Буслов, Владимир Аверьянов, Софья Гершевич и др. он уже снялся в картине режиссера Дениса Виленкина «Мужчина, который мне нравится» (2024). Это короткометражка, и роль у Андрюши Родова в ней совсем не большая, но ведь это лишь только начало. К тому же мы помним со слов его звездной мамы, что он в том возрасте, когда каждый день ему интересно что-то новое.

Мы понимаем и уважаем стремление прекрасной Евгении Соляных оградить свою личную жизнь от излишнего интереса аудитории. Но в то же время нам кажется, что знание о семье актрисы и о ее друзьях дает более полное представление и лучшее понимание ее творчества. Ведь интерес поклонников в данном случае не носит разрушительный характер, он направлен не на поиск грязного белья звездных семей. Это созидательное любопытство – поиск ответов на вопросы об источниках вдохновения творческой личности, о логистике и химии взаимоотношений между представителями совсем разных миров и продуктивности взаимообмена между этими мирами.

Москва, Екатерина Попова

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