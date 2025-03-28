Москва выразила протест по поводу русофобии посла Канады

Российское внешнеполитическое ведомство заявило по протесте в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

«28 марта в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге», – сообщил МИД России, уточнив, что «дипломату заявлено о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией».

«Канадской стороне указано на недопустимость поползновений переписать историю в угоду политической конъюнктуре, обеляя зверства нацистов и их последователей на Украине. А послу Канады рекомендовано не забывать о боевом братстве наших стран во время войны, долгие годы служившем фундаментом двусторонних отношений», – подчеркнул МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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