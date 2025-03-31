В московский регион идёт дождливое похолодание

В московском регионе ожидается постепенное похолодание с осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели вновь возможны ночные заморозки.

Как отмечают синоптики, осадки возобновятся со вторника, 1 апреля: местами возможен небольшой дождь при температуре ночью до 6°. Днем также вероятен дождь, а воздух прогреется максимум до 11-12°.

В среду, 2 апреля, также будет дождливо, но при этом с порывистым ветром до 15 местров в секунду. Ночью до 6°, днем – до 10-11°.

В четверг, 3 апреля, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 0...2°, по области – до -1...4°. Днем в столице прогнозируется 11...13°, в Подмосковье – 8...13°.

В пятницу, 4 апреля, вновь возможен местами небольшой дождь. Ночью 0...5°, днем 9...14°.

В субботу, 5 апреля, местами также прогнозируются небольшие осадки. Ночью -4...1°. Днем 3...8°.

Москва, Светлана Антонова

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