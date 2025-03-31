Молдавия объявила о высылке трех российских дипломатов

Сегодня МИД Молдавии объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, которые теперь должны покинуть территорию страны. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу.

В МИД России заявили о неправомерности такого решения, подчеркнув, что Москва примет ответные меры. «Россия даст соответствующий ответ», – сказали в ведомстве в комментарии РИА «Новости».

Как уточнил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.

Кишинев, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube