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Понедельник, 31 марта 2025, 19:11 мск

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Молдавия объявила о высылке трех российских дипломатов

Сегодня МИД Молдавии объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, которые теперь должны покинуть территорию страны. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу.

В МИД России заявили о неправомерности такого решения, подчеркнув, что Москва примет ответные меры. «Россия даст соответствующий ответ», – сказали в ведомстве в комментарии РИА «Новости».

Как уточнил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.

Кишинев, Светлана Антонова

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