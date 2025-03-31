Штормить будет два дня: в Москве объявлено погодное предупреждение

В московском регионе в ближайшие два дня ожидаются потенциально опасные погодные условия. Как предупреждает столичный главк МЧС, прогнозируются сильные осадки и порывистый ветер.

Из сообщения следует, что ненастье в столичном регионе будет 1 и 2 апреля. В эти дни возможно выпадение обильных осадков до 27 мм, а также усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Ведомстве рекомендует гражданам соблюдать бдительность во время непогоды.

Москва, Светлана Антонова

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