Кишинев пытается полностью разрушить отношения с Россией – заявление МИД

Кишинев пытается полностью разрушить отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные недружественные действия властей Молдавии, которые объявили трех российских дипломатов персонами нон грата.
«Необоснованное решение молдавских властей о высылке наших дипломатов является частью антироссийского курса официального Кишинёва, который задался постыдной целью полного разрушения имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений вопреки настрою большинства граждан Республики», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, посольство России в Кишинёве действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не вмешивается во внутренние дела Республики Молдова.
«Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жёсткого ответа с российской стороны», – заявила Захарова.
Отметим, что очередной виток дипломатического конфликта произошел на фоне поддержки Москвой выступающей с пророссийских позиций главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая была арестована властями Молдавии по обвинению в нарушениях финансирования выборов. Сама Гуцул и МИД России считают её преследование политическим.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»