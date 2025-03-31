Кишинев пытается полностью разрушить отношения с Россией – заявление МИД

Кишинев пытается полностью разрушить отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные недружественные действия властей Молдавии, которые объявили трех российских дипломатов персонами нон грата.

«Необоснованное решение молдавских властей о высылке наших дипломатов является частью антироссийского курса официального Кишинёва, который задался постыдной целью полного разрушения имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений вопреки настрою большинства граждан Республики», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, посольство России в Кишинёве действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не вмешивается во внутренние дела Республики Молдова.

«Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жёсткого ответа с российской стороны», – заявила Захарова.

Отметим, что очередной виток дипломатического конфликта произошел на фоне поддержки Москвой выступающей с пророссийских позиций главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая была арестована властями Молдавии по обвинению в нарушениях финансирования выборов. Сама Гуцул и МИД России считают её преследование политическим.

Москва, Анастасия Смирнова

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