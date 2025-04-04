Ущерб экологии от крушения танкеров в Керченском проливе оценили почти в 85 млрд рублей

Росприроднадзор подсчитал ущерб экологии в результате декабрьского крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Как сообщила глава ведомства Светлана Радионова, общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила почти 85 млрд рублей.

«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 руб. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» – ООО «Кама Шиппинг» – составила 49 460 085 849 руб. В отношении ЗАО «Волгатранснефть», который является собственником танкера «Волгонефть-239», сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 руб», – уточнила Радионова на заседании правительственной комиссии.

Глава Росприроднадзора добавила, что у компаний, которым предъявлены требования, есть один месяц на добровольное возмещение вреда. «По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», – подчеркнула она.

Министр транспорта Роман Старовойт со своей стороны сообщил о завершении расследования причин крушения. По его словам, главное – невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

«Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России. Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет РФ», – отметил Старовойт.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Москва, Светлана Антонова

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