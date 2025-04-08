МИД России готовится к новому раунду переговоров с Вашингтоном

Российскую делегацию на предстоящих в ближайшие дни переговорах с США в Стамбуле возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер, передает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД России уточнили, что переговоры будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. «Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Никитич Дарчиев (теперь уже как посол России в США). Американскую – зам. зам. госсекретаря Соната Коултер», – отмечается в публикации.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Москвы и Вашингтона в Стамбуле ожидаются 10 апреля.

Москва, Анастасия Смирнова

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