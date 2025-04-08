Кремль анонсировал новые переговоры России и США

Новые российско-американские контакты состоятся 10 апреля в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Российская сторона на предстоящих переговорах будет представлена по линии МИД.

«Это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИД», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков также заявил, что Москва и Вашингтон прикладывают «изрядные усилия» для нормализации двусторонних отношений, чтобы выйти на перспективы возможного начала переговоров по ядерной тематике.

По его оценке, начало переговоров по вопросам контроля над вооружениями между РФ и США пока сложно представить. Для этого необходим определенный уровень доверия, заявил Песков.

«В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров, потому что, конечно, сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, определенный уровень взаимного доверия. Это то, что только еще предстоит восстановить при наличии соответствующей политической воли двух президентов»», – сказал представитель Кремля.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что очередные российско-американские контакты ожидаются на текущей неделе. Напомним, Кириллов на прошлой неделе провел переговоры в администрации Дональда Трампа.

Российские и американские представители уже проводили встречу по линии МИД 27 февраля в Стамбуле. Тогда в том числе были согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей, заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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