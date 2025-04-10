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Четверг, 10 апреля 2025, 20:25 мск

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Москва «намекнула» Вашингтону о необходимости вернуть дипсобственность

Москва на консультациях с представителями Вашингтона в Стамбуле подчеркнула приоритетность возвращения своей конфискованной в США дипломатической собственности. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«С российской стороны была акцентирована приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности, в отношении чего обозначена взаимная готовность работать над соответствующей «дорожной картой», – цитирует ТАСС Дарчиева.

По словам дипломата, в целом на переговорах в Стамбуле обе делегации констатировали необходимость безотлагательно устранить «раздражители», доставшиеся от администрации экс- президента США Джо Байдена, для укрепления доверия.

Дарчиев уточнил, что на встрече говорились, в том числе, о расширении деловых связей, контактов между обществами и людьми, чему может способствовать возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / США

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