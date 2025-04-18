Проблема – в Киеве: Кремль оценил перспективы перемирия на Украине

В теме урегулирования конфликта на Украине очень много сложных вопросов, один из которых касается не соблюдения Киевом моратория на удары по объектам энергетики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что при этом, что определенный прогресс все же есть.

«Мы считаем, что определенный прогресс можно, собственно, уже констатировать. Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживалась Россия, – мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинцах», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Представитель Кремля также уточнил, что «определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений».

Комментируя возможный выход США из процесса урегулирования, пресс-секретарь президента РФ сказал, что этот вопрос «нужно задавать в Вашингтоне».

Ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп откажется от попыток быть посредником в достижении урегулирования на Украине в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Москва, Елена Володина

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