Новая схема одномандатных округов Госдумы будет дана в конце мая

Центризбирком РФ представит новую схему одномандатных избирательных округов в Госдуму в конце мая, сообщили ТАСС источники в комиссии. При этом один из них сказал, что, согласно новой схеме, в четырех регионах Донбасса и Новороссии будет создано семь округов.

В феврале председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на одном из заседаний дала предварительный расчет числа избирательных округов в РФ на основе численности избирателей на 1 января 2025 года. Как сказал ТАСС другой собеседник в комиссии, количество округов в регионах Донбасса и Новороссии с тех пор осталось неизменным: в Донецкой Народной Республике – три округа, в Луганской Народной Республике – два округа, в Херсонской и Запорожской областях – по одному.

Как отметил источник ТАСС, законопроект, закрепляющий норму голосования за рубежом только по федеральным спискам, который ожидает второго чтения в Думе, не повлияет на количество округов. По словам собеседника, в случае принятия этого законопроекта россияне, голосующие за границей, будут распределены между субъектами РФ, у которых по одному округу. «На распределение округов в целом это не повлияет», – пояснил он.

Москва, Елена Васильева

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