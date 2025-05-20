МИД России оценивает санкции ЕС как ультиматум

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила объявленные Евросоюзом санкции против РФ с ультиматумом и подчеркнула, что такая политика противоречит мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций: вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию», – пояснила Захарова (цитата по РИА «Новости»).

«Просто надо один раз запомнить: Россия на ультиматумы никогда не откликается», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, эту позицию неоднократно озвучивало российское руководство. «Очевидно, что достижение мира западноевропейских ультралибералов не интересует. Они преследуют иную цель: любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с нашей страной», – констатировала Захарова.

Москва, Елена Володина

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