В Москве арестован бывший вице-губернатор Тамбовской области

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

Как говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, срок содержания экс-чиновника под стражей продлится, как минимум, два месяца.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании Иванову более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе в виде домашнего ареста, либо запрета определенных действий.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Иванову вменяется получение около 2,6 млн рублей взятки от главы «Русагро».

Москва, Елена Володина

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