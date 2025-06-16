«Всё это крайне опасно»: в МИД РФ оценили риски ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

Риски в результате израильских атак на ядерные объекты Ирана очевидны и крайне опасны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, это касается также ситуации с иранской атомной станции «Бушер». «Конечно, все это крайне опасно. И если до сих пор обошлось без тяжелейших последствий – мы в данном случае имеем и свои, разумеется, источники информации и видим, что на эту тему сообщают представители МАГАТЭ, – это просто пока что стечение обстоятельств, но риски слишком высоки», – отметил Рябков, слова которого цитирует ТАСС.

«Последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всех. Это повод для озабоченности всего международного сообщества… Нужно прекратить силовое противостояние для того, чтобы ситуация была стабилизирована», – считает замглавы МИД России.

«Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим. Этот призыв мы обращаем к израильскому руководству, от этого в решающей степени зависит то, что будет происходить дальше», – добавил дипломат.

Москва, Анастасия Смирнова

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