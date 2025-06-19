Европу ожидает катастрофа после полного отказа от энергоносителей из России

Реализация планов Брюсселя по полному отказу от российских энергоресурсов обернется катастрофой для экономики Европейского союза. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге полях Петербургского международного экономического форума.

Захарова назвала безумными планы ЕС. «Не хотите покупать – не покупайте, но зачем принимать закон на этот счет? Это же не только странно, а уже безумно», – сказала она.

«Тем самым Брюссель продолжает курс на полное сворачивание энергосотрудничества с нашей страной. В своем стремлении придать конфронтации и разрыву с Россией буквально необратимый характер еэсовские бюрократы совершенно утратили связь с реальностью», – констатировала официальный представитель МИД России.

«Поражает также цинизм, с которым евробюрократы продавливают свою энергетическую программу. В попытках обойти вето некоторых европейских столиц, которые прекрасно понимают, чем обернется это самоубийство, было принято решение о разработке такого вида нормативно-правового акта, для принятия которого вместо консенсуса будет достаточно лишь квалифицированного большинства. Зато в случае провала Еврокомиссия спокойно умоет руки, а все негативные последствия придется расхлебывать странам-членам и их руководству, а на самом деле простым людям», – подчеркнула Захарова.

«Реальной пострадавшей стороной, как уже стало привычным за многие годы, станут рядовые граждане Западной Европы, чьим именем брюссельская «команда» предпочитает демонстративно прикрываться и чьим мнением не менее демонстративно пренебрегать», – заключила официальный представитель МИД России.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия (ЕК) презентовала план по запрету странам Европейского союза осуществлять закупки газа в России к концу 2027 года. Противникам такого решения в ЕС не получится воспользоваться правом вето.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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