Бывший первый замглавы подмосковных Химок объявлен в розыск

Бывший первый заместитель главы администрации подмосковного городского округа Химки Николай Минаев объявлен в розыск по уголовному делу о коррупционных преступлениях. Следственный комитет вынес постановление о его привлечении в качестве обвиняемого в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«В рамках расследования данного уголовного дела обвинение в получении двух взяток также предъявлено директору МБУ «Объединенное городское хозяйство» г.о. Химки, заместителю начальника отдела указанного учреждения (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также посреднику (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», – уточнили в СК.

По данным ведомства, что с марта по июнь 2025 года первый заместитель главы администрации г.о. Химки совместно с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела данной организации получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 млн 40 тысяч рублей и 4 млн рублей за заключение муниципальных контрактов.

В связи с тем, что бывший чиновник находится в розыске, следствие вышло в суд с ходатайством о его заочном аресте. Двое других соучастников уже находятся под стражей. Посреднику в коррупции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube