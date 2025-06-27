российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 июня 2025, 16:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Бывший первый замглавы подмосковных Химок объявлен в розыск

Бывший первый заместитель главы администрации подмосковного городского округа Химки Николай Минаев объявлен в розыск по уголовному делу о коррупционных преступлениях. Следственный комитет вынес постановление о его привлечении в качестве обвиняемого в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«В рамках расследования данного уголовного дела обвинение в получении двух взяток также предъявлено директору МБУ «Объединенное городское хозяйство» г.о. Химки, заместителю начальника отдела указанного учреждения (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также посреднику (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», – уточнили в СК.

По данным ведомства, что с марта по июнь 2025 года первый заместитель главы администрации г.о. Химки совместно с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела данной организации получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 млн 40 тысяч рублей и 4 млн рублей за заключение муниципальных контрактов.

В связи с тем, что бывший чиновник находится в розыске, следствие вышло в суд с ходатайством о его заочном аресте. Двое других соучастников уже находятся под стражей. Посреднику в коррупции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Коррупция

В Петербурге задержан депутат ЗакСо по делу о взятках руководства Колпино / Министра транспорта Херсонской области задержали за взятки / Суд взыскал в доход РФ нефтебазы семьи госсекретаря Дагестана / Гособвинение запросило для бывшего замминистра обороны РФ Иванова 14,5 года колонии / В Забайкалье сотрудники МЧС продавали права на управление лодками / Замначальника УФСИН Удмуртии попался на крупной взятке / В России выросло число коррупционных преступлений / В Москве арестован первый замгубернатора Владимирской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция, ЧП в Подмосковье,