Центробанк допустил пересмотр прогноза по снижению ключевой ставки

Банк России допустил более существенный пересмотр прогноза траектории снижения ключевой ставки. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Весь прогноз будет уточнен. Более того, будет дан прогноз на 2028 год, как всегда мы это делаем на июльском заседании. Соответственно, траектория ключевой ставки будет уточнена как часть пересмотра прогноза. Мы 25-го числа это сообщим», – сказал он.

«Если прогноз по инфляции будет уточнен вниз, то и траектория ключевой ставки, скорее всего, тоже будет уточнена соответствующим образом», – пояснил Заботкин.

Напомним, 6 июня совет директоров Банка России впервые за три года снизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда же заявила, что дальнейшее снижение ставки не предопределено. Позднее она уточнила что ключевая ставка в России будет снижаться по мере замедления инфляции.

Москва, Анастасия Смирнова

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