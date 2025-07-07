Задержан бывший замглавы Росгвардии Стригунов

В Москве задержан и арестован бывший заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов, который обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностями полномочиями.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере).

По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» заключен многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.

В 2014 году Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным должностным лицам организовать его строительство. В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, в сумме свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, в 2012-2014 гг. Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ.

Как пояснили в Росгвардии, генерал-полковник Стригунов был уволен с должности в 2023 году.

Москва, Анастасия Смирнова

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