В московском регионе выпало рекордное количество осадков

Сегодняшний день в московском регионе войдет в летопись как самый дождливый с 1879 года. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый, с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году», – уточнила она.

Согласно данным Гидрометцентра России, больше всего осадков выпало в Коломне – 66 мм. «Суточный рекорд по осадкам уже перекрыт, он принадлежал 2013 году и составлял 28,0 мм», – отметила синоптик.

В Москве дождь сильнее всего лил в Коньково (39,4 мм) и на Варшавском шоссе (57,3 мм).

Об окончательных цифрах количества осадков в Москве и области можно будет узнать после 21 часа.

Во время ненастья Москве и Московской области многие улице были подтоплены, в Подмосковье рухнули два моста.

Москва, Анастасия Смирнова

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