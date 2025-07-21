На работу на сапборде: в Москве за 12 часов выпала месячная норма осадков

На Москву обрушился продолжительный и мощный ливень. Водой залило дороги, подземные переходы и паркинги. Во дворах затопило припаркованные автомобили, а люди передвигаются по городу на сапбордах.

По данным департамента ЖКХ Москвы, ночной ливень поставил рекорд. «С 21:00 до 9:00 в Москве выпало больше месячной нормы осадков», – сообщили в ведомстве. При этом в течение всего дня в столице будут идти сильные дожди, местами сопровождаемые грозой и усилением ветра с порывами до 15 м/сек. До 21:00 может выпасть еще до 20 мм осадков.

Telegram: Затопленные автомобили на Нагорной улице

Все городские службы работают в усиленном режиме. Водителям рекомендуют избегать резких маневров, а пешеходам переходить дорогу только по пешеходным переходам и быть предельно внимательными.

Telegram: Москвич на сапборде

Улицы столицы превратились в реки, а лестничные марши – в водопады. Коммунальные службы ликвидируют последствия обильного дождя. Ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются порывы сетей водоснабжения и водоотведения, проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

Telegram: Водопад на улице Трофимова

В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 произошло подтопление пешеходного тоннеля, сообщает Московская железная дорога. Станцию временно закрыли для пассажиров, воду откачивали с помощью насосов и мотопомп.

Telegram: Затопленный переход на станции МЦД «Павшино»

Откачка воды со станции МЦД «Павшино» (фото из телеграм-канала губернатора Подмосковья)

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы муниципалитетов координируют работу на местах, работает спецтехника. Оперативность и слаженная работа позволяют минимизировать последствия непогоды.

Фото из телеграм-канала губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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