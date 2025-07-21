В Подмосковье из-за сильного дождя обрушился второй за сутки мост

В Подмосковье из-за ливней рухнул еще один мост.

Инцидент произошел в Истринском районе. Вследствие подъема уровня воды обрушился мост через реку Песочная, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате ЧП от сообщения отрезаны несколько жилых домов. Кроме того, затруднен подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк». На место инцидента выехали оперативные и коммунальные службы.

Ранее сегодня из-за проливного дождя произошло размытие и обрушение бетонного моста в Наро-Фоминском районе Московской области. Путепровод соединял с большой дорогой деревню Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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