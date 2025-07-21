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Понедельник, 21 июля 2025, 13:49 мск

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В Подмосковье мост обрушился из-за ливня

В Московской области произошло обрушение моста из-за проливного дождя. В результате от сообщения были отрезаны несколько населенных пунктов.

Как сообщили в экстренных службах, произошло размытие и обрушение бетонного моста в Наро-Фоминском районе. Путепровод соединял с большой дорогой деревню Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».

В настоящее время специалисты демонтируют старые конструкции и прокладывают переправу. На время проведения работ спасатели доставляют местных жителей на лодке.

Сильные и продолжительные ливни обрушились на Московский регион. В столице затоплены дороги, подземные паркинги и переходы. Департамент транспорта Москвы призвал жителей и гостей для передвижения по городу в понедельник пользоваться метрополитеном. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще несколько дней.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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