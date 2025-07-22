В Кремле высказались о перспективах запрета иностранных мессенджеров

В России не планируется блокировка иностранных мессенджеров, но при этом их соответствие российским требованиям остается обязательным. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».

«Есть определенные требования с точки зрения регистрации, с точки зрения предотвращения мошеннических действий, преступлений с использованием тех или иных телекоммуникационных сервисов и ресурсов. Те сервисы, будь то нероссийские или российские, если они соответствующие всем этим требованиям, с ними происходить ничего не будет», – пояснил Орешкин (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос, рассматривают ли власти блокировку иностранных мессенджеров.

По словам представителя Кремля, «у властей никогда такого желания все запретить, потому что это приведет к негативным последствиям».

При этом Орешкин отметил, что задача в первую очередь состоит в развитии собственных сервисов, чтобы всегда был инструмент, которым можно пользоваться. «Вот тут же упомянули мессенджер Max. Смотрите, что там есть, и помогайте своим разработчикам его развивать для того, чтобы он был удобен для вас и во многом становился удобнее, чем другие сервисы», – сказал он.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp, который остается популярным в России, но принадлежит экстремистской организации, запрещенной на территории РФ, рискует попасть в список нежелательного программного обеспечения.

Москва, Анастасия Смирнова

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