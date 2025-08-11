Пользователи в России сообщают о проблемах со звонками в WhatsApp и Telegram

Пользователи в России пожаловались на проблемы с голосовыми вызовами и видео-звонками в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram.

На сервис «Сбой.РФ» поступило 439 жалоб на проблемы в работе WhatsApp. «Омск, невозможно дозвониться и нормально разговаривать по ватсап и телеграмм!!!», – пишет одна из пользователей. «По телеграмму невозможно никому позвонить, не проходит обмен ключами шифрования, сообщения ходят без проблем пока что. Ватсап: звонок проходит, но слышно в лучшем случае обрывки слов либо вообще ничего», – жалуется другой пользователь. «По вай фай тоже невозможно осуществить звонок и видеозвонок», – указывает еще один пользователь.

Сервис Downdetector зафиксировал 4522 жалобы на перебои в WhatsApp и 8025 – на неполадки в работе Telegram.

Согласно данным сервисов мониторинга сбоев, звонки и видео-звонки в мессенджерах работают с перебоями на сетях всех операторов связи, пишет «Коммерсантъ». Как сообщил изданию собеседник на телеком-рынке, проблемы со вызовами могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp*, которые начали тестировать еще 1 августа.

В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания, а в «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2 от комментариев отказались.

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность введения ограничений на звонки в мессенджерах из-за роста активности мошенников в них. Источники «Коммерсанта» сообщали, что власти рассматривают два варианта – блокировку голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. При этом, как отмечали собеседники газеты, звонки в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора – операторы связи не могут вводить подобное ограничение без дополнительных инструментов.

В Минцифры тогда заявляли, что пока не разрабатывают нормативные документы для ограничения голосового трафика в мессенджерах, однако «открыты к предложениям отрасли».

Ранее, в октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял о технической готовности ведомства блокировать звонки через мессенджеры в случае нарушения законодательства. «Мессенджер будет работать, а звонки нет», – сказал тогда чиновник, отметив, что жесткий вариант возможен, как одна из мер борьбы с телефонным мошенничеством.

Москва, Наталья Петрова

