Американский доллар подорожал в России до 83 рублей, евро – 96

Центробанк РФ назначил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю на завтра, 7 октября. Как следует из данных регулятора, американский доллар подорожал до 83 рублей.

В частности, курс «американца» вырос на 1,1 рубля – до 83 рублей.

В то же время официальный курс европейской валюты увеличен на 78,20 копейки – до 96,8345 рубля, китайского юаня – на 14,16 копейки до 11,5581 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

