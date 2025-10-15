Гособвинение запросило 25 лет «строгача» для Фургала по второму уголовному делу

Гособвинение просит суд назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет лишения свободы по уголовному делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела бывшего чиновника в комментарии ТАСС.

«В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Фургалу наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщил собеседник агентства.

Также гособвинение просит назначить экс-губернатору штраф 11 млн рублей в качестве дополнительного наказания к лишению свободы, а также ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.

Фургал с другими фигурантами дела обвиняется в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также в хищении денег путем мошенничества и в легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018-го по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед». Кроме того, по версии обвинения, фигуранты пытались похитить имущество компании «Торэкс-Хабаровск» на сумму более чем 1,2 млрд рублей.

Приговор суда по первому уголовному делу был вынесен Фургалу в феврале 2023 года. Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры, Фургал с подельником создал группу для убийства конкурентов своей фирмы по скупке лома черного металла. Нанятые исполнители в одного из конкурентов бросили гранаты, но он выжил, второго застрелили. Также убили одного из свидетелей, чтобы скрыть второе преступление.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube