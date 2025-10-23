Медведев: США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение Трампа об отмене саммита с Путиным в Будапеште и новые санкции против русской нефти.

«Отмена Трампом саммита в Будапеште. Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что ещё? Будет новое оружие, кроме пресловутых «Томагавков»? Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой. Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные сделки», – написал Дмитрий Медведев в своем тг-канале.

Напомним, что накануне Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным, потому что не увидел в ней смысла, а Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукоила».

Москва, Елена Васильева

