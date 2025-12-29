Вы используете ИИ в работе или быту? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Россия готовится выйти на новый технологический уровень с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Как сказал глава российского государства Владимир Путин, ближайшие 10-15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации».
Президент подчеркнул, что «скорость распространения систем искусственного интеллекта увеличивается с каждым годом, вовлекая в свою орбиту практически каждого человека, изменяя его жизнь, значимость профессий и сам рынок труда».
Эта тенденция и правда уже очевидна. Всевозможные ИИ-чаты, обработка и анализ информации, пресловутые дипфейки с трансляцией якобы реальных людей, торговые и финансовые манипуляции, от которых иногда очень сложно отказаться…
В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Вы используете ИИ в работе или быту?»
Варианты ответов:
Регулярно
Редко
Нет
Еще не решил
Что это такое?
Ваш вариант
