Вы используете ИИ в работе или быту? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Россия готовится выйти на новый технологический уровень с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Как сказал глава российского государства Владимир Путин, ближайшие 10-15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации».

Президент подчеркнул, что «скорость распространения систем искусственного интеллекта увеличивается с каждым годом, вовлекая в свою орбиту практически каждого человека, изменяя его жизнь, значимость профессий и сам рынок труда».

Эта тенденция и правда уже очевидна. Всевозможные ИИ-чаты, обработка и анализ информации, пресловутые дипфейки с трансляцией якобы реальных людей, торговые и финансовые манипуляции, от которых иногда очень сложно отказаться…

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Вы используете ИИ в работе или быту?»

Варианты ответов:

Регулярно

Редко

Нет

Еще не решил

Что это такое?

Ваш вариант

Голосование предполагает один вариант ответа и возможность высказать собственное мнение. Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Редакция «Новый День»

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube