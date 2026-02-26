российское информационное агентство 18+

Четверг, 26 февраля 2026, 19:31 мск

Росавиация отменила ограничения на полеты в московских аэропортах

Во всех аэропортах московского авиаузла отменены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево» могут принимать и отправлять авиарейсы.

Ограничения вводились в целях безопасности на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации шести боевых воздушных аппаратов на подлете к российской столице.

Москва, Анастасия Смирнова

