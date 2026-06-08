На подлете к Москве силы ПВО сбили 8 беспилотников ВСУ

На подлете к Москве в течение 8 июня силы противовоздушной обороны уничтожили уже восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в «Максе».

Судя по его публикациям в социальной сети, последняя атака была отражена около 17:00 мск, когда системой ПВО Минобороны России были обезврежены четыре БПЛА, летевших на Москву.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – уточнил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что средства противоздушной обороны с 8:00 до 14.00 мск перехватили и уничтожили 124 вражеских беспилотника самолетного типа над 13 российскими регионами и акваторией Черного моря.

Москва, Анастасия Смирнова

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